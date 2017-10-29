Real Madrid’e Girona deplasmanında yoğun güvenlik önlemi

Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri nedeniyle ülkede yaşanan krizden dolayı yarınki Girona-Real Madrid karşılaşması, haftanın öne çıkan maçı oldu. İspanyol ve Katalan yerel polisi tarafından "yüksek riskli" görülen maçtan bir gün önce Girona kentine gelen Real Madrid için çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Üçü minibüs olmak üzere 6 polis aracıyla Girona Havalimanı'ndan kalacağı otele hareket eden Real Madrid takımını, kulübün otobüsü yerine üzerinde amblem bulunmayan bir otobüs taşıdı. Real Madrid takımını Girona'daki otel önünde İspanyol bayrakları taşıyan bir grup Madridli taraftar karşıladı.

Öte yandan, La Liga'ya yeni yükselen ve 87 yıl sonra Real Madrid'i konuk edecek olan Girona'da bağımsızlık yanlısı bazı taraftar grupları, bugün TSİ 18.15'te başlayacak maç boyunca Madrid'i protesto edeceklerini açıkladı.