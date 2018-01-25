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Real Madrid'e büyük şok!

Real Madrid Kral Kupası'nda Leganes'e 2-1 mağlup oldu.

25 Ocak 2018 Perşembe 01:51
Real Madrid'e büyük şok!

İspanya Kral Kupası çeyrek finali rövanş mücadelesinde Real Madrid sahasında Leganes'i ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanmasına rağmen Real sahasında Leganes'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etmek zorun kaldı.

Ev sahibinin tek golü 47'de Karim Benzema'dan geldi. Leganes'in gollerini ise 31'de Javi Eraso ve 55'te Gabriel kaydetti.

Bu sonucun ardından kulislerde Zinedine Zidane'ın görevi bırakabileceği konuşuluyor. Aldığı olumsuz sonuçlar nedeniyle Fransız teknik adamın topun ağzında olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 01:51
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