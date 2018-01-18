Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Real Madrid'de Zinedine Zidane şoku !

La Liga'da lider Barcelona'nın 19 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid'de Zinedine Zidane şoku yaşanıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 21:54
Real Madrid'de Zinedine Zidane şoku !

Kulübe yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin bugün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Fransız teknik adam sezon sonunda görevini bırakmaya hazırlanıyor.

Haberde başkan Florentino Perez'in sürekli başarıyı arzulayan yönetim politikalarıyla artık baş edemediği belirtilen Zidane'ın sezon sonunda istifasını sunacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 21:54
  1. Zidane
  2. Real Madrid
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Ryan Giggs'ten utanıyorum''
    1. ''Ryan Giggs'ten utanıyorum''
    2. Real Madrid'de Zinedine Zidane şoku !
    3. Mehmetçik Kut'ül Amare'de nefes kesen..
    4. Trabzonspor’a şok! Yıldız futbolcudan..
    5. “Benim her zaman 1 numaram Umut..
    6. İstanbul'da sokak köpeğine kemerle..
    7. Gençlerbirliği soyunma odasını dağınık..
    8. ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'SDG'..
    9. Yasama, yürütme ve yargı organlarının..
    10. Marius Sumudica'dan Galatasaray yorumu
    11. Dursun Özbek: Geçmişteki gibi çilek..
    12. Hollanda'dan Filistin açıklaması!
    13. İdlib'de hava saldırısı: 5 kişi öldü
    14. Bolu'da istifa eden Ak Parti il..
    15. Amerika'dan flaş PYD/PKK açıklaması
    16. Süper Lig ekibi resmen açıkladı.Dünya..
    17. Mustafa Destici'den flaş açıklama:..
    18. Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Nasri..
    19. Skandalın ardından Adnan Oktar için..
    20. TÜSİAD isim değiştirdi! "Adam"..
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Afrin operasyonundaki en büyük risk
    Afrin operasyonundaki en büyük risk
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...