Real Madrid'de Zinedine Zidane şoku !
La Liga'da lider Barcelona'nın 19 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid'de Zinedine Zidane şoku yaşanıyor.18 Ocak 2018 Perşembe 21:54
Kulübe yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin bugün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Fransız teknik adam sezon sonunda görevini bırakmaya hazırlanıyor.
Haberde başkan Florentino Perez'in sürekli başarıyı arzulayan yönetim politikalarıyla artık baş edemediği belirtilen Zidane'ın sezon sonunda istifasını sunacağı belirtildi.