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Real Madrid'de flaş gelişme! Zidane'nin yerine o geliyor...

Alınan başarısız sonuçların ardından Real Madrid teknik direktörü Zidane ile yolların ayrılması bekleniyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 21:42
Real Madrid'de flaş gelişme! Zidane'nin yerine o geliyor...

Real Madrid'de taşlar yerinden oynayacak. Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez ligdeki kötü gidişin faturasını Zidane'a kesmeye hazırlanıyor.

Bu sezon La Liga'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mundo Deportivo'da çıkan habere göre Perez, Zidane'ın yerine takımın başına geçireceği ismi şimdiden belirledi.

Hedefteki isim Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw... İspanyollara göre Real Madrid Zidane ile sezon sonunda yollarını ayıracak ve ilk teklif eski Fenerbahçeli teknik direktör Löw'e yapılacak.

Löw dışındaki adaylar ise Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri ve Jürgen Klopp...

Kaynak:beinsports

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 21:42
  1. Real Madrid
  2. Zidane
  3. Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw
  4. Löw

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