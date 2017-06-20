Real Madrid yeşil ışık yaktı

Perez, Real Madrid'in ilgilendiği futbolcular olarak gösterilen Kylian Mbappe ve kaleci Gianluigi Donnarumma hakkında açıklamalar yaptı.

"ZAMANI GELİNCE EN İYİSİNİ ALIRIZ"

Perez; "Mbappe, Donnarumma gibi genç futbolcuların hepsi iyi oyuncu. Real Madrid sırası geldiği zaman en iyisini yapacaktır. Real Madrid'e her zaman dünyanın en iyi futbolcuları geldi. (Teknik direktör) Zidane ile konuşmam lazım. Bu konuları derinlemesine çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Futbolun her yıl hızlı bir değişim gösterdiğini ve kulüpler arasında ekonomik olarak büyük bir rekabet yaşandığını dile getiren Perez, her zaman üst düzeyde kalmak için çalışacaklarını da söyledi.