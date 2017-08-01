Real Madrid, yeni rekor peşinde

Fransa'nın Monaco takımında forma giyen Kylian Mbappe'yi transfer etmek isteyen İspanyol ekibi Real Madrid, yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.



Real Madrid, geçen sezon Fransa Ligi'nde şampiyonluğa uzanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dört takım arasına kalan Monaco'da 26 gol atan 18 yaşındaki Mbappe için 160 milyon sterlinlik (Yaklaşık 745 milyon lira) bonservis vererek dünya futbol tarihinin bir başka rekorunu kırmanın hesaplarını yapıyor.

2014 yılında Dünya Kupası'nın yıldızı James Rodriguez'i 71 milyon sterline renklerine bağladıktan sonra transferde rakiplerine göre suskun bir döneme giren Madrid temsilcisi, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal ve Manchester City'nin de kadrosuna katmak istediği Mbappe için Monaco'ya 143 milyon sterlini peşin toplam 160 milyon sterlin ödemeye hazır.

Mbappe ile altı yıllık sözleşme imzalamayı planlayan Real Madrid'in futbolcuya haftalık 240 bin sterlin teklif edeceği, bu rakamın Real Madrid'de sadece Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale'in maaşlarının altında olacağı basına yansıdı.

Chelsea'ye Alvaro Morata'yı 60 milyon, Manchester City'e Danilo'yu 26,5 milyon sterline satan, Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla Bavyera ekibi Bayern Münih'e kiralayan Real Madrid'in, finansal fair-play kuralına uymak için Gareth Bale'i de yüksek bir bonservisle takımdan göndermeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Real Madrid'in Kylian Mbappe için ödemeyi göze aldığı 160 milyon sterlinlik bonservis, değeri 40 milyon sterlin olan 450 hektarlık 4 Yunan adasına bedel.

Bu bonservisle, tanesi 2,5 milyon sterlin olan Bugatti Chiron marka otomobillerden 64 tane, 80 milyon sterlinlik F-35B savaş jetlerinden 2 tane, İngiltere'nin başkenti Londra'nın lüks semtlerinden Notting Hill'de değeri 32 milyon sterlini bulan 8 yatak odalı 5 malikane alınabiliyor.

Geçen sezon Monaco'nun yarı finale kadar yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altı kez rakip fileleri havalandıran Mbappe, performansıyla takımını sırtladı.

Fransız yıldız, "Devler Ligi"nde ilk 11'de sahaya çıktığı üst üste dört maçta gol atmayı başaran organizasyonun tarihindeki 6 futbolcudan biri olurken, 18 yaş 140 günlükken Juventus ağlarına gönderdiği golle de yarı final seviyesinde bunu başaran en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

İspanyol ekibi Real Madrid, 2000 yılından bu yana transferde son 5 dünya rekorunun 4'ünü gerçekleştirerek rakiplerini geride bıraktı.

2000 yılında Luis Figo'yu 37 milyon sterline Barcelona'dan alan eflatun-beyazlılar, bir yıl sonra Juventus'tan Zidane'ı 46,6 milyon sterline, 2009 yılında Manchester United'dan Ronaldo'yu 80 milyon sterline, son olarak da 2013 yılında Tottenham Hotspur'dan Gareth Bale'i 86 milyon sterline rekor kırarak kadrosuna katmıştı.

Transferin gerçekleşmesi halinde Mbappe, milenyumda bonservis rekoru kıran futbolcular listesine Zidane ve Pogba'dan sonra giren üçüncü Fransız olacak.

2000 yılı ve sonrasında rekor bonservisle takım değiştiren futbolcular arasında 2 Fransız, 2 Portekizli (Ronaldo ve Figo), birer tane de Galli (Bale) ve Arjantinli (Crespo) isim bulunuyor.

Kaynak: AA