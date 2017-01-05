Real Madrid Sevilla'yı ezdi geçti!

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İspanya Kral Kupası 16 turu ilk maçında Real Madrid konuk ettiği Sevilla'yı 3-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo ve Pepe'nin yer almadığı maçta Madrid James Rodriguez'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti. 29. dakikada Varane ile skoru 2-0'a getiren Real, Rodriguez'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle devreyi 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise başka gol olmadı. Bu sonuçla Real Madrid 12 Ocak'taki rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Real Madrid, enilmezlik serisini 38'e çıkardı. Real, sonraki maçını da kaybetmezse "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu Barcelona ile paylaşacak.