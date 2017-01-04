Real Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda?

Santiago Bernabeu stadında oynanacak olan Real Madrid-Sevilla maçı bugün saat 23.15'te başlayacak. Karşılaşma LİG TV 2, Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Cristiano Ronaldo oynamayacak!
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun maçta oynaması beklenmiyor.
Takımların durumu
Bir önceki turda Real Madrid, Cultural Leonesa ile eşleşmiş ve 7-1 ile 6-1'lik skorlarla rakibini saf dışı bırakmıştı. Sevilla ise Formentera ile eşleşmiş ve 5-1 ile 9-1'lik skorla galip gelmeyi başarmıştı.