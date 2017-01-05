Real Madrid kupada turu yarıladı

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla Real Madrid oldu.
Santiago Bernabeu'daki mücadelenin ilk dakikalarından itibaren baskılı bir oyun sergileyen Real Madrid, 11. dakikada James Rodriguez ile öne geçti.
Dakikalar 29'u gösterirken Zidane'ın takımı Varane ile farkı 2'ye çıkarırken, gecede gol perdesini açan isim James Rodriguez 44. dakikada penaltı golüyle skoru tayin eden isim oldu: 3-0.
İki takım rövanş için 12 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.