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Real Madrid havlu attı... Puan farkı 14'e çıktı

İspanya La Liga'da Real Madrid sahasında ezeli rakibi Barcelona'yı ağırladı. Eflatun-beyazlı ekip için kritik olan mücadeleyi Katalan ekibi Suarez, Messi ve Vidal'in golleriyle 3-0 kazandı.

24 Aralık 2017 Pazar 10:30
Real Madrid havlu attı... Puan farkı 14'e çıktı

Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği El Clasico'ya Barcelona damgasını vurdu.

Maça iyi başlayan Real Madrid yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda Barcelona rüzgarı esti.

PUAN FARKI 14'E YÜKSELDİ

Katalan ekibi önce 54'te Luis Suarez, daha sonra ise Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti. Aynı pozisyonda ev sahibi takımda Carvajal gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Maçın skorunu ise Vidal 90+3. dakikada belirledi. Karşılaşma Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Real Madrid'in Katalan ekibiyle arasındaki puan farkı 14'e yükseldi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:30
  1. MADRİD
  2. BARCELONA
  3. MESSİ
  4. SUAREZ
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