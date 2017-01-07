Real Madrid, Granada'yı gol yağmuruna tuttu!

La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid kendi evinde Granada'yı 5-0 mağlup etti ve Barcelona'nın 39 maçlık yenilmezlik serisine ortak oldu. Madrid karşılaşmanın 12. dakikasında Isco'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Benzema ve Ronaldo ile farkı 3'e çıkaran Real, Isco'nun 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda rakibine nefes aldırmayan Zidane'ın öğrencileri 58. dakikada Casemiro'nun golüyle sahadan 5-0' galip ayrıldı ve 40 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Konuk ekip Granada ise 9 puanla 19. sırada kaldı.
Eklenme: 07 Ocak 2017, 17:47
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