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Real Madrid, Deportivo'yu sahadan sildi!

İspanya La Liga'da 3 maçtır kazanamayan Real Madrid, geriye düştüğü maçta Deportivo'yu 7-1 mağlup etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 00:49
Real Madrid, Deportivo'yu sahadan sildi!

Zor günler geçiren Zidane'ın öğrencileri, maçtan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 32. ve 88. dakikalarda Nacho, 42. ve 58. dakikalarda Bale, 68. dakikada Modric ile 78. ve 84. dakikalarda Ronaldo kaydetti. Deportivo'yu öne geçiren tek golü ise, 23. dakikada Adrian'dan geldi. Milli oyuncumuz Emre Çolak mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 54'üncü dakikada Borges'in yerine oyuna dahil oldu.

Ligde 3 maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 35 yaptı. Deportivo ise 16 puanla 18. sırada kaldı.

La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaşacakken, Deportivo ise evinde Levante'yi konuk edecek.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 00:49
  1. Real Madrid
  2. Deportivo La Coruna
  3. Deportivo
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