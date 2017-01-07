Euroleauge'in 16. hafta mücadelesinde Real Madrid, CSKA Moskova'yı 95-85 mağlup etti. İlk periyot CSKA Moskova'nın 24-23 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta 27 sayı atan Real Madrid skoru 50-46'ya getirdi. Üçüncü çeyrekte her iki takım da 24'er sayı atarken, son petiyotta maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Sergio Llull sahneye çıktı ve karşılaşma 95-85 tamamlandı.

Ev sahibi ekipte Sergio Llull 24 sayı, 6 asistle galibiyetin mimarı olurken, Maciulis 20 sayıyla oynadı. Gustavo Ayon ve Anthony Randolph 14'er sayıyla karşılaşmayı bitirdiler. CSKA Moskova'da ise Nando De Colo 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. De Colo'ya Teodosic 13 sayı, 5 asistle destek verdi. Bu sonuçla Real Madrid 11. galibiyetini alırken, 4. kez mağlup olan CSKA ise liderliğini sürdürüyor.