Real Madrid berabere kalarak tur atladı
İspanya devi Real Madrid, ilk maçı 3-0'lık skorla devirdiği Numancia ile 2-2 berabere kalmasına rağmen Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.11 Ocak 2018 Perşembe 02:11
İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanşında ilk maçta 3-0'lık skorla devirdiği Numancia ile 2-2 berabere kalan Real Madrid, çeyrek finale yükseldi.
Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 10. ve 59. dakikalarda Lucas Vazquez'den geldi.
Numancia'nın gollerini ise 45 ve 82. dakikalarda Guillermo kaydetti.
Kral Kupası'nda daha önceden Atletico Madrid, Valencia, Alaves ve Leganes çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu.