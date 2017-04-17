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Real Madrid-Bayern Münih maçı şifresiz

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı yarın başlıyor. Futbolseverler sonucu en çok merak edilen eşleşmelerden olan Real Madrid-Bayern Münih maçını şifresiz olarak izleyebilecek.

Real Madrid-Bayern Münih maçı şifresiz
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:24

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Devler Ligi'nde heyecan yarın ve çarşamba günü oynanacak çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek.

Real-Bayern maçı TRT'de

İlk maçta Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid, evinde avantajını korumaya çalışacak. Yarın 21.45'te oynanancak bu zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Barcelona yine sürpriz peşinde

Juventus'a İtalya'da 3-0 mağlup olan Arda Turan'ın takımı Barcelona ise bir önceki turda olduğu gibi sürpriz peşinde koşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ikinci maçlarının programı şöyle;

18 Nisan Salı

  • Leicester City (0) - Atletico Madrid (1) - 21.45
  • Real Madrid (2) - Bayern Münih (1) - 21.45

19 Nisan Çarşamba

  • Barcelona (0) - Juventus (3) - 21.45
  • Monaco (3) - Borussia Dortmund (2) - 21.45
 
EtiketlerBarcelonaİtalyaMünihÇarşambaBayern MünihReal MadridAtletico MadridArda TuranMadridJuventusDortmund
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