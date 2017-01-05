'Real Madrid 77 milyon euro ve Morata'yı teklif edecek'

Real Madrid'in, Juventus'ta forma giyen Arjantinli genç yıldız Paulo Dybala için İtalyan kulübüne, 77 milyon euro artı Alvaro Morata'yı teklif edeceği öne sürüldü.

'Real Madrid 77 milyon euro ve Morata'yı teklif edecek'
Eklenme: 05 Ocak 2017, 10:46
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La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, Juventus'ta forma giyen genç yıldız Paulo Dybala için çılgın bir teklif yapacağı iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Madrid ekibi, geleceğin Messi'si olarak gösterilen Arjantinli Paulo Dybala için Juventus'a Morata artı 77 milyon euro teklif edecek.

İtalyan basını ise birkaç gün önce Alvaro Morata'nın yeniden Juventus'a dönmek istediğini yazmıştı. Real Madrid'in Dybala için ısrar etmesindeki sebebin Cristiano Ronaldo'nun yerine geçebilecek oyuncu arayışı içinde olduğu ifade edildi.

Dybala ile daha önce Barcelona'nın da ilgilendiği ileri sürülmüştü.








 
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