İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rauf Denktaş Spor Merkezi Yaza Hazır

Gölbaşı Belediyesi Rauf Denktaş Spor Merkezi’nde yaz ayının gelmesiyle birlikte yıllık bakım onarım çalışmaları başladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 23:02
Rauf Denktaş Spor Merkezi Yaza Hazır

YENİ AKİT / ANKARARauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi üyelerine kaliteli hizmet verebilmek için kapalı yüzme havuzu son derece kapsamlı bir bakımdan geçiriliyor.  Yarı olimpik olan yüzme havuzunda hasar gören, deforme olan fayanslar tamir edilerek, derz dolgular yenileniyor.

GÖLBAŞILILAR STRES ATACAK

Bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçecek olan havuzda, yaz aylarında sıcakların artmasıyla Gölbaşılılar stres atacak. Ayrıca spor merkezinde bulunan saunalar ve duş alanları da yenilenerek vatandaşlara daha konforlu bir hizmet verilecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, spor merkezinde yıl içerisinde düzenli olarak bakımların yapıldığını ifade ederek, “Bakım onarımlar tamamlandığında üyelerimiz daha hijyenik ve konforlu bir ortamda sporlarını yapacak. Gölbaşılılar için her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 23:02
  1. Gölbaşı Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!