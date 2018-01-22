Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine o isim geldi

Ertem Şener’in moderatörlüğünü üstlendiği programda, geride bıraktığımız dönemlerde Rasim Ozan Kütahyalı ile yollar ayrılmıştı.



Yaptığı açıklamalar ile tepkileri üzerine çeken Rasim Ozan Kütahyalı ile yollar ayrılırken, yerine ise bir dönem Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ergün Penbe getirilmişti.



Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte Beyaz Futbol programında yeni bir yorumcu da programdaki yerini aldı.



Rasim Ozan Kütahyalı’dan boşalan koltuğa artık Gökmen Özdenak oturacak. İlk programına çıkan Gökmen Özdenak için hoş geldin parçası çalınması dikkat çekti.



Futbolculuk döneminden beri Lakabı "Ayı Gökmen" olarak bilinen Özdenak’a, hoş geldin şarkısı olarak Barış Manço’dan Ayı şarkısı çalındı.

(Ajanspor)