Rant bitecek istihdam artacak

NEVZAT ORBAY Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklikle, döviz büroları için A ve B grubu yetki ayrımı ile yeni sermaye şartları getirilirken döviz bürolarının yapıları, yeniden tartışılmaya başlandı.

TİCARİ TAKSİ PLAKASI GİBİ

Yeni düzenlemeyi değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düzenlemenin kayıtdışılığı önleyeceğini ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi. Sınırlandırılmış yetki belgelerinin ticari taksi plakaları gibi sektör içinde alınıp satıldığını belirten Memiş, 500 ila 750 bin dolar arasında alınıp satılan yetki belgelerinin ranta dönüştüğünü ifade etti.

TERÖRÜN FİNANSMANI ÖNLENDİ

“Yeni düzenlemeyle terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerin engellenmesi ve bu yolla sektörün kredibilitesinin artırılması hedefleniyor” diyen Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kara para aklanmasına geçit vermeyerek, Hazine Müsteşarlığı’nın, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında MASAK ve kamu kurumlarının yanı sıra diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla da etkin iş birliği yapılacak. Yetkili müesseselerin mali yapılarının güçlendirilmesi kapsamında, önceki düzenlemede 500 bin lira olan asgari sermaye şartı A grubu yetkili müesseseler için 5 milyon lira, B grubu yetkili müesseseler için 1 milyon liraya yükseltildi. Yine asgari sermaye şartının yüzde 10’u tutarında kamu bankaları ve kamu katılım bankalarında blokaj hesabı tutulması zorunluluğu getirildi.”

DEĞERİ ARTAR MI YOKSA DÜŞER Mİ?

Döviz Bürosu açmak için Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Yetki Belgesi’ne sahip olunması gerektiğini hatırlatan İslam Memiş, ancak yeni yetki belgesi verilmediği için mevcutların çok değerli olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Hazine Müsteşarlığı yeni yetki belgesi vermiyor, eskiden alanlar kendi aralarında alış-satış yaparak birbirlerine devir ediyor. Bu düzenlemeden sonra döviz bürolarının yetki belgesi değeri artar mı, düşer mi merakla takip edeceğiz.”

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAR

Tebliğde, yetkili müesseselerin A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrıldığına işaret eden İslam Memiş, bu çerçevede A grubu yetkili müesseselerin, B grubunun yapabildiği işlemlerin yanı sıra, yeni alanlarda da faaliyet gösterebileceklerini kaydetti. Memiş, faaliyet alanlarının genişlemesi ve yeni verilecek yetki belgeleri ile yeni istihdam alanlarının oluşacağının da altını çizdi.