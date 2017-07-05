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Rangers'e büyük şok!

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçında Lüksemburg temsilcisi Progres'e 2-0 yenilen İskoç temsilcisi Glasgow Rangers, turnuvaya erken veda etti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:43
Rangers'e büyük şok!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun 1. ön eleme turunun rövanşında iki karşılaşma sona erdi.

Avrupa'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, konuk olduğu Lüksemburg temsilcisi Progres'e 66. dakikada Emmanuel Françoise, 75. dakikada ise Sebastien Thill'in golleriyle 2-0 yenilerek elendi.

Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayan Progres, Glasgow Rangers karşısında ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta aldığı iki farklı galibiyetle UEFA arenasında tarihinde ilk kez tur atladı.

Diğer rövanş maçında Macaristan temsilcisi Videoton, deplasmanda Malta ekibi Balzan ile 3-3 berabere kalarak üst tura adını yazdıran ikinci takım oldu. Videotan, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:43
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