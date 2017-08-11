Ramil Guliyev tarih yazdı

Türkiye atletizminin en büyük başarısı Londra Olimpiyat Stadı’nda geldi. Ramil Guliyev, 200 metrede dünya şampiyonluğuna ulaştı. 200 metre erkekler finalinde müthiş bir yarış çıkaran Ramil, 5 numaralı kulvardaki koşusunu 20.09 ile tamamlayıp adını altın madalyaya yazdırdı.

Yarışta 400 metre dünya şampiyonu Wayde Van Niekerk 20.11 ile ikinciliği elde ederken, üçüncülük de 20.11 ile Trinidad Tobago’da Jereem Richards’ın oldu.

Ramil Guliyev, böylece IAAF Dünya Şampiyonası’nda elde edilen iki gümüş, bir bronz madalyanın önünde Türkiye’ye ilk altın madalyayı getirdi.

Milli atlet, bu başarısıyla Türkiye’ye 200 metrede dünya şampiyonluğunu getirdi.