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Rami el-Hamdallah İngiltere'ye 'Filistinlilerden özür dilemesi' çağrısını yineledi

Filistin Başbakanı Hamdallah, ülkesinin İngiltere hükümetine yaptığı 'Balfour Deklarasyonu'nun yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmak yerine Filistinlilerden özür dilemesi' çağrısını yineledi.

29 Ekim 2017 Pazar 16:39
Rami el-Hamdallah İngiltere'ye 'Filistinlilerden özür dilemesi' çağrısını yineledi

Hamdallah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen bir toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülen Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Hamdallah, "Bu uğursuz Balfour Deklarasyonu'nun yıldönümünün yaklaştığı şu günlerde, uluslararası toplum halkımıza yapılan haksızlığa son vermek zorunda. İngiltere'ye sorumluluğunu üstlenmesi ve halkımıza yapılan bu tarihi haksızlığı kutlamak yerine bunun için özür dilemesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı ayrıca, İngilitere hükümetinin Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılını kutlama kararını da "Filistin davasını, adaleti, özgürlüğü ve insan haklarını destekleyen uluslararası topluma meydan okuma" olarak niteledi.

İngiltere Başbkanı Theresa May, "İsrail devletinin kurulmasında sahip olduğumuz rolden dolayı gurur duyuyoruz ve kesinlikle deklarasyonun 100. yılını gururla kutlayacağız." demişti.

Balfour Deklarasyonu

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, bu desteği Siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen desteğin yanında, bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 16:39
  1. Filistin
  2. İngiltere
  3. İsrail
  4. Anadolu Ajansı
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