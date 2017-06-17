Ramazanda tatlı dolmaya talep 4 kat arttı

İçerisine ceviz veya fındık konulup sarılan ve kızartıldıktan sonra şerbete batırılarak hazırlanan kadayıf dolması, ramazanda vazgeçilmez lezzetler arasındaki yerini alıyor.

Üreticilerin, hem şehrin artan ihtiyacını karşılamak hem de yurt çapında verilen siparişleri yetiştirmek için uygulamaya koydukları vardiyalı sistem de gelen taleplerin karşılanmasında yetersiz kalıyor.

Özellikle ramazan ayında talebin 4 katına çıktığı kentte, işletmeler, kadayıf dolması siparişlerini yetiştirebilmek için adeta gecelerini gündüzlerine katıyor.

Kadayıf dolması enerji verip tok tutuyor

Yaklaşık 17 saat oruç tutan vatandaşlar da enerji verdiği ve tok tuttuğu bilinen kadayıf dolmasını almak için satış noktalarının önünde kuyruklar oluşturuyor.

Kadayıf ustası Muammer Tanhaş, iftar sofralarının baş köşesinde her zaman yöresel lezzet kadayıf dolması olduğunu, Ramazan'da tüketimin arttığını söyledi.

Kentte oruç tutan herkesin iftar sorasında mutlaka kadayıf dolması olduğunu belirten Tanhaş, "Kadayıf dolması, Erzurum'a has bir tattır. Eskiden sadece ramazanlarda yapılan bir tatlıydı. Biz bunu ev mutfağından çıkartık, şeklini şerbetini değiştirdik 365 gün yapıyoruz" dedi.

Tanhaş, ramazanda talebin 4 kat artığını ve siparişleri yetiştirmek için aralıksız çalıştıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadayıf dolması ramazanda olmazsa olmaz bir tat. İşimiz ramazan ayında 3-4 kat artıyor. Erzurum'da zengin fakir fark etmiyor, her evde kadayıf dolması mutlaka olur. Oruç tutuyorsa insan mutlaka kadayıf dolması yiyecek. Ramazan menüsü yoğunlukla çorba, kıyma ve kadayıf dolması ya da çorba, cağ kebabı ve kadayıf dolmasından oluşuyor.

Erzurum geneli için 5 ton satıldığını tahmin ediyorum. Çünkü kadayıf dolması satanların hepsinin önünde kuyruk var. Ramazan sofralarının vazgeçilmesi kadayıf dolmasıdır. Bu işi zevkle ve severek yapıyoruz. Kentin kültürünü yaşatıyoruz"

Kadayıf dolmasına 30 yıl önce elde dökülen kadayıfla başladıklarını ve bu yöntemi hala sürdürdüklerini aktaran Tanhaş, "Kadayıfın ham maddesi un ve su. Katkı maddesi kesinlikle yok. Şekeri de kaynamış, bal kıvamını almış toz şeker. İçinde hiç su kalmıyor ve sıfırın altında 30 derecede kar içine konulduğunda yine de şekerlenmiyor" diye konuştu.

Tanhaş, telefon veya internet üzerinden gelen siparişlerin hızlı bir şekilde değerlendirildiğini, Türkiye'nin en uç noktasındaki bir kişiye tatlının en fazla 3 gün içinde ulaştırıldığını sözlerine ekledi.