Ramazan'da en çok bu üç yiyeceği tükettik

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, ramazan ayı süresince et ve et ürünleri, karpuz ve meşrubatların en çok satanlar arasında yer aldığını bildirdi.

Altunbilek, TPF'ye bağlı PERDER derneklerinden alınan bilgiler doğrultusunda ramazan ayı ve bayram satışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, perakende sektöründe mayıs ayına kıyasla ramazanda satışların yüzde 10, geçen yılın ramazan ayına kıyasla satışlarda yüzde 14'lük artış yaşandığını belirtti.

Ramazan ayı süresince yerel zincir marketlerde zam yapılmadığını ifade eden Altunbilek, "Bol bereketli bir ramazan ayını geride bıraktık. Sezonun açılmasıyla birlikte meyve, sebze ve bakliyat ürünlerinde sepetler mayıs ayına kıyasla ramazanda bir nebze daha ucuza doldu. Mevsimlik ürünlerde fiyatlar standarda oturmaya başladı. Ramazan ayı süresince yerel zincirlerde fiyatı en çok düşenler domates, salatalık, karpuz, kırmızı biber, kayısı, şeftali, patates, soğan ve muz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Altunbilek, ramazan ayının ilk haftası satışlarda yüzde 20'lere varan bir artış yaşandığını aktararak, son hafta ve bayram döneminde öngördükleri üzere satışlarda düşüş görüldüğünü kaydetti.

Ramazan ayının bitmesinin ardından ise satışların mayıs ayı seyrine döndüğünü belirten Altunbilek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı süresince et ve et ürünleri en çok satanlar arasında yer aldı. Anadolu'da et tüketimi artarken, İstanbul'da yüzde 5 azaldı. Sadece ette değil, İstanbul'da sebze meyve reyonundaki satışlarda mayıs ayına kıyasla yüzde 8-10 arasında azaldı. Türkiye genelindeki sıcakların da etkisiyle su ve meşrubat ile karpuz en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer aldı. Peynir, süt ve süt ürünleri, kavun, domates, salatalık, bütün piliç, Ramazan'ın vazgeçilmezi olan ikramlık tatlı satışında önemli hareketlilik yaşandı. Bakliyatta ise ramazan ayının en çok satanları pirinç, kırmızı mercimek ve bulgur oldu."

Altunbilek, Ramazan Bayramı'nda tatlı, çikolata ve şekerleme reyonundaki satışların yüzde 20 arttığını söyledi.