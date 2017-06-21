Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, 16 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı tatilinin Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatı üzerine 9 Temmuz'da son bulacağı belirtildi.

Ülkedeki devlet memurları ile askeri kurumlarda görev yapan personelin 23 günlük bayram tatilinin ardından ilk iş mesailerine 9 Temmuz Pazar günü başlayacağı kaydedildi.

Çalışma Bakanlığının ilk olarak 11 gün olarak duyurduğu bayram tatili, Kral Selman tarafından daha önce de 5 gün uzatılarak 16 güne çıkarılmıştı. Bugün yayınlanan kararname ile Kral bu süreyi ikinci kez uzatmış oldu.

Ramazan ve Kurban bayramlarında uzun süreli tatil yapan Suudi Arabistan vatandaşları, bu iki bayram dışında sadece milli gün olan 23 Eylül'de bir günlük tatil kullanıyor.