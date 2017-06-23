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Ramazan orucunu kaza eden kimse orucunu bozarsa ne olur?

Ramazan orucunu, Ramazan'dan sonra kaza eden kimse bu orucunu bozarsa ne yapması gerekir?

23 Haziran 2017 Cuma 00:54
Ramazan orucunu kaza eden kimse orucunu bozarsa ne olur?

Kaza orucunu tutarken bilerek yenip-içilse sadece kazası gerekir. Çünkü bu orucu tutmak farz ise de senenin her hangi bir gününde tutulabilir. Ramazan ayında tutulan oruç ise o ay içerisinde oruç tutulması farz olduğundan bilerek bozulunca kefaret gerekir.

Halbuki kazaya kalan orucu belli bir ay veya günde tutmak farz olmayıp istediğimiz zaman tutma hakkımız vardır. Bu sebeple kazaya kalmış Ramazan orucunu bilerek bozsak bile sadece bir gün kaza etmek yeterlidir.

İster Ramazan orucucunu, isterse kaza oruçlarını ya da nafile oruçları tutarken bilmeden, unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Aklına gelince yemeyi içmeyi bırakır ve oruca devam eder. Ancak unutarak yedikten sonra "nasıl olsa bozulmuştur" diyerek yemeye içmeye devam ederse, bir gün kaza orucu tutması gerekir.

Kaza orucunu tutmak farz olduğundan, geciktirmek kasten bozmak doğru değildir. Ancak bu Ramazan orucunu bozmak gibi günah değildir. Kaza orucunu kasten bozan yanlış bir harekette bulunmuştur, ancak haram işlemiş olmaz.

Oruçlu iken bir yere gidilebilir, ancak burada yapılan ikramları reddetmek durumunda kalmamak için ya gideceğiniz gün oruç tutmazsınız ya da başka gün ziyarete gidersiniz.

Kaza oruçları Ramazan oruçlarıyla aynı hükmü taşımaz. Ramazan orucunu kasten bozmak keffaret gerektirirken kaza orucunu kasten bozmak yalnızca bir gün kazayı gerektirir.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 00:54
  1. orucu kaza etmek
  2. kaza orucunu bozmanın hükmü
  3. orucu bozmak
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