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Ramazan Bayramı'na bir gün geç girdiler

Ramazan Bayramı'nın bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Çin ve Azerbaycan'daki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:17
Ramazan Bayramı'na bir gün geç girdiler

Ramazan Bayramı'nın bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Çin'deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Başkent Pekin'de bulunan Niucie Camisi'nde toplanan Müslümanlar, avluda kurulan stantlarda zekat ve fitre vecibelerini yerine getirdikten sonra bayram namazlarını kıldı.

Camiye giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti, cami ve çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı.

Pekin'in turistik merkezlerinden ve en eski camilerinden Niucie, Sultan II. Abdülhamid döneminde Pekin Hamidiyye Üniversitesi olarak anılan medeniyet eseri olarak biliniyor.

Diğer yandan, Çin'deki 56 azınlıktan 10'u Müslümanlardan oluşuyor.

Azerbaycan

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de İlahiyyat Camisi, Karaçukur Camisi, Tezepir Camisi, Gök Mescit sabahın erken saatlerinde itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, işgal altındaki Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerin düşman işgalinden kurtarılması, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 10:17
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