İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ramazan bayramı pazartesi günü kutlanacak

Özbekistan'da Ramazan Bayramı, 26 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

24 Haziran 2017 Cumartesi 17:58
Ramazan bayramı pazartesi günü kutlanacak

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinin Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 26 Haziran'a denk geleceğine ilişkin kararını dikkate alarak kararname yayımladı.

Kararnameyle 26 Haziran Pazartesi ülkede resmi tatil ilan edildi.

Halkın Ramazan Bayramı'nı rahat kutlayabilmesi için gerekli önlemlerin alınması istenen kararnamede, kamu kuruluşları, devlet kurumları ve idarelerinin bayramın düzenli ve üst düzeyde, Özbek halkının örf-adet ve değerlerine uygun kutlanmasına ilişkin düzenlemeleri yapması ve ülkedeki basın organlarına da bayrama ilişkin etkinliklere geniş yer vermesi çağrısında bulunuldu.

Ramazanda oruç tutmaya Türkiye'yle aynı gün başlayan Özbekistan'da bayram hazırlıkları devam ediyor.

Özbekistan'da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda "gelin selamı" ve "Fatiha" adetleri öne çıkıyor.

Özbek kızları, evlendikten sonraki ilk bayramda kendisini ziyarete gelenleri, başlarının üzerine attıkları beyaz yazmayı her iki ucundan tutarak yüzlerini gösterecek şekilde yukarı kaldırıyor ve eğilerek 3 kez selamlıyor. Misafirler de geline "Çok yaşa", "Mutluluğun daim olsun", "Allah bir yastıkta kocatsın" gibi dileklerde bulunuyor.

Bayram günlerinde kabir ziyaretlerinin yanı sıra devam ettirilen "Fatiha" adetine göre, bayram öncesi cenazesi olan aileler, evlerinde sofra kuruyor. Cenaze evini bayramda bir kez daha ziyaret edenler, sofraya oturup hayatını kaybeden kişinin ruhuna Fatiha okuyor.

Ev sahibi, gelen ziyaretçilere Özbek pilavı ikram ediyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 17:58
  1. Özbekistan Müslümanları
  2. Şavkat Mirziyoyev
  3. Fatiha Suresi
  4. Özbekistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1 hafta kaldı! Cezası 427 lira
    1. 1 hafta kaldı! Cezası 427 lira
    2. Cerablus'ta Ramazan Bayramı yıllar..
    3. Esed rejimi kuşatmasındaki çocukların..
    4. LPG'li araç sahiplerine iyi haber
    5. Çin'nin Türkistan işgaline Kazakistan..
    6. Başsavcılıktan açıklama: Serbest..
    7. Musul'da bir bombalı saldırı daha...
    8. Süleyman Soylu'dan suç duyurusu
    9. ABD'den Ebu Kemal açıklaması
    10. Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt işareti
    11. Schulz'dan küstah 'Türkiye' çağrısı
    12. Berlusconi,Trump'ın eşi Melania'ya..
    13. Balığı Kartal'a kaptırdı
    14. Muhalifler Kuneytra'ya operasyon..
    15. Türk hackerlar küstah Yunanistan'ı..
    16. Salgın yayılıyor... ölü sayısı..
    17. İşte Hüseyin Çapkın'ı tutuklatan..
    18. Terör örgütüne büyük darbe!..
    19. Ramazan bayramı pazartesi günü..
    20. İsrail uçakları Suriye'yi vurdu
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi