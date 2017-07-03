Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rakka'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

ABD öncülüğünde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği Rakka operasyonu sürüyor. Kentte iki terör örgütü arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:02
Rakka'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

YENİAKİT.COM.TR - İki terör örgütü'nün karşı karşıya geldiği Rakka'da şiddetli çatışmalar devam ediyor. 

Terör örgütü PKK/YPG ile bir diğer terör örgütü DEAŞ, kentin her yanında savaşıyor. 

Şehrin Doğu yakasında bulunan Barazi kavşağı ve Güneydoğusu Hal çarşısında çıkan çatışmalarada 2 PKK/YPG'li terörist öldü. 

Terör örgütü DEAŞ, kentin batısında ise Kadisiye mahalllesini PKK/YPG'den geri aldı. Ebu Heşab, Cezra yolunda çıkan çatışmalarda ise 9 PKK/YPG teröristinin öldüğü öğrenildi.  

Öte yandan ABD'nin son bir haftada bölgeye yaptığı hava saldırılarında 52 sivil hayatını kaybetti. 

İşte Rakka'da son durum; 

Sarı: ABD/PKK/YPG 

Siyah: DEAŞ 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:02
  1. RAKKA
  2. DEAŞ
  3. saldırı
  4. abd
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus araçları ile vurmaya başladılar
    1. Rus araçları ile vurmaya başladılar
    2. Rakka'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    3. Meteoroloji'den Kırklareli için..
    4. Kremlin'den, Erdoğan ve Putin'in..
    5. Son 106 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
    6. İzmir Büyükşehir Belediyesinde grev..
    7. Siirt’te suç örgütüne operasyon: 9..
    8. İSPARK: 14 otoparkta usulsüzlük tespit..
    9. Dondurarak hayatını kurtardılar
    10. Flaş çağrı geldi: Yeniden başlıyor,..
    11. TSK açıkladı: 3 Terörist öldürüldü
    12. 9 konteyner ABD silahını Türkiye..
    13. Karaman'da 354 kök hintkeneviri ele..
    14. Borsa haftanın ilk iş gününü yatay..
    15. 'Çitos Efe'ye nazar değdi! Trafik..
    16. Darbecilerin 'Hulusi Akar'ın emriyle..
    17. Donald Trump'tan Körfez krizi..
    18. Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda..
    19. Hollanda'da diploma töreninde..
    20. Stres çarkı elinde patladı.....
    'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
    'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
    FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!