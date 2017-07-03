Rakka'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
ABD öncülüğünde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği Rakka operasyonu sürüyor. Kentte iki terör örgütü arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:02
YENİAKİT.COM.TR - İki terör örgütü'nün karşı karşıya geldiği Rakka'da şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Terör örgütü PKK/YPG ile bir diğer terör örgütü DEAŞ, kentin her yanında savaşıyor.
Şehrin Doğu yakasında bulunan Barazi kavşağı ve Güneydoğusu Hal çarşısında çıkan çatışmalarada 2 PKK/YPG'li terörist öldü.
Terör örgütü DEAŞ, kentin batısında ise Kadisiye mahalllesini PKK/YPG'den geri aldı. Ebu Heşab, Cezra yolunda çıkan çatışmalarda ise 9 PKK/YPG teröristinin öldüğü öğrenildi.
Öte yandan ABD'nin son bir haftada bölgeye yaptığı hava saldırılarında 52 sivil hayatını kaybetti.
İşte Rakka'da son durum;
Sarı: ABD/PKK/YPG
Siyah: DEAŞ
Kaynak: www.yeniakit.com.tr