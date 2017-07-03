Rakka'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

YENİAKİT.COM.TR - İki terör örgütü'nün karşı karşıya geldiği Rakka'da şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG ile bir diğer terör örgütü DEAŞ, kentin her yanında savaşıyor.

Şehrin Doğu yakasında bulunan Barazi kavşağı ve Güneydoğusu Hal çarşısında çıkan çatışmalarada 2 PKK/YPG'li terörist öldü.

Terör örgütü DEAŞ, kentin batısında ise Kadisiye mahalllesini PKK/YPG'den geri aldı. Ebu Heşab, Cezra yolunda çıkan çatışmalarda ise 9 PKK/YPG teröristinin öldüğü öğrenildi.

Öte yandan ABD'nin son bir haftada bölgeye yaptığı hava saldırılarında 52 sivil hayatını kaybetti.

İşte Rakka'da son durum;

Sarı: ABD/PKK/YPG

Siyah: DEAŞ

Kaynak: www.yeniakit.com.tr