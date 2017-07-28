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Rakka'da katliam var! Dünya ise izliyor...

Suriye’nin Rakka kentine yönelik düzenlenen saldırılarda dün ve önceki gün toplam 84 sivil hayatını kaybetti, 90 sivil de yaralandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:43
Rakka'da katliam var! Dünya ise izliyor...

“Rakka Sessizce Katlediliyor” isimli DEAŞ ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD karşıtı yerel aktivist ağı, sosyal medya hesabında, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ve PKK/PYD’nin Rakka kentine 26 ve 27 Temmuz’da düzenlediği saldırılarda 84 sivilin yaşamını yitirdiği, 90 sivilin yaralandığı bildirdi.

DEAŞ’den PKK/PYD’ye Bombalı Saldırı

Rakka’daki yerel medya aktivistlerinden Muaz Aziz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, “IŞİD, Rakka’nın doğusundaki Karama beldesinin yakınlarında PKK/PYD’ye ait birliğe bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda çok sayıda PKK/PYD’li öldü.” dedi.

“Acil Tıbbî Malzemeye İhtiyaç Var”

DEAŞ’in karargâh olarak kullandığı Rakka’daki hastanenin ise ABD’ye bağlı topçu birliklerince vurulduğunu belirten Aziz, “Rakka kentine yönelik düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil yaralanıyor. Hastaneler yaralılarla dolu ve acil tıbbî malzemeye ihtiyaç duyuluyor.” diye konuştu.

8 Ayda En Az Bin 400 Sivil Can Kaybı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), son 8 ayda Rakka’ya düzenlen saldırılarda, 308’i çocuk, 203’ü kadın, en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:43
  1. abd
  2. deaş
  3. PKK/PYD
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