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Rakka'da katliam gizleniyor!

Rakka'dan gelen görüntüler insanlığın utanç kareleri olarak hafızalara kazınıyor. Rakka'da Terör devleti ABD bombardımanla katlediyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:16
Rakka'da katliam gizleniyor!

Terör örgütü DEAŞ'in Irak'ta katlettiği yüzlerce ezidi erkek başta dünyanın her yerinde üç yıldır konuşulurken, ve ezidiler için adeta tüm dünya ''hepimiz ezidiyiz'' sloganları atarken, Rakka'da ve Musul'da katledilen binlerce çocuk 3 gün konuşulmadı. 

Rakka'da hergün katliam haberleri geliyor. Katliamların baş mimarı ABD terör devleti olurken, neden bu katliamlar yapılıyor sorusunu sorduğumuzda basit bir cevapla karşılaşıyoruz..

Türkiyenin yıllarca mücadele ettiği PKK terör örgütü Rakka'yı ele geçirsin diye çoluk, çocuk demeden terör örgütüne alan açılsın diye bombardıman oluyor Rakka'da adeta 2. Musul yaşanıyor.

ıslahhaber

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:16
  1. RAKKA
  2. RAKKA OPERASYONU
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  • Osman AlaçamOsman Alaçam1 sa önce
    Allah belanızı verecek vermeyede inşaAllah bana görmek nasip olur.
  • abbasabbas1 sa önce
    Kahrolsun amerika
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Zalim Amerika,zalim Siyonistler, zalim haçlılar sizin Allah(C.C.) belanızı versin. Cehennem sizin için daha hararetli homurduyor,
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