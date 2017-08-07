Rakka'da katliam gizleniyor!

Terör örgütü DEAŞ'in Irak'ta katlettiği yüzlerce ezidi erkek başta dünyanın her yerinde üç yıldır konuşulurken, ve ezidiler için adeta tüm dünya ''hepimiz ezidiyiz'' sloganları atarken, Rakka'da ve Musul'da katledilen binlerce çocuk 3 gün konuşulmadı.



Rakka'da hergün katliam haberleri geliyor. Katliamların baş mimarı ABD terör devleti olurken, neden bu katliamlar yapılıyor sorusunu sorduğumuzda basit bir cevapla karşılaşıyoruz..

Türkiyenin yıllarca mücadele ettiği PKK terör örgütü Rakka'yı ele geçirsin diye çoluk, çocuk demeden terör örgütüne alan açılsın diye bombardıman oluyor Rakka'da adeta 2. Musul yaşanıyor.

ıslahhaber