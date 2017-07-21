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Rakka'da katliam devam ediyor!

Suriye'de Rakka’da düzenlenen saldırılarda son 24 saatte en az 54 sivil hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2017 Cuma 01:39
Rakka'da katliam devam ediyor!

Suriye'de Rakka’da düzenlenen saldırılarda son 24 saatte en az 54 sivil hayatını kaybetti.

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli DEAŞ ve PKK/PYD karşıtı yerel aktivist ağının sosyal medya hesabında paylaştığı bilgilerde, son 24 saatte Rakka’ya koalisyonun 70’in üzerinde hava saldırısı, terör örgütü PKK/PYD liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) de 800’den fazla top atışı yaptığı belirtildi.

Koalisyonun Rakka’nın Nazel Şahda ve Set El Devle mahallelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 18 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden platform, ABD ve PKK/PYD’nin Rakka’ya yönelik saldırıları nedeniyle kentten çıkmaya çalışan 14 sivilin de terör örgütü DEAŞ’ın döşediği mayınların patlaması sonucu öldüğünü bildirdi.

Platformun verdiği bilgilere göre Rus savaş uçaklarının Madan ve Zor Şamir mahallelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 11’i çocuk en az 22 sivil hayatını kaybetti.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 01:39
  1. Rakka
  2. suriye
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