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Rakka'da iki ayda 946 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kent merkezine düzenlenen kara ve hava saldırılarında iki ayda 946 sivilin öldüğü bildirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:33
Rakka'da iki ayda 946 sivil hayatını kaybetti

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun 9 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında Rakka kent merkezine düzenlediği saldırılarda, en az 946 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıca iki aydır su ve elektriklerin kesik olduğu Rakka'dan yaklaşık 450 bin sivilin, DAEŞ karşıtı koalisyonun ve PKK/PYD'nin saldırıları yüzünden evlerini terk ettiği kaydedildi.

Aktivist ağının internet sitesinde, "PYD'in kuşattığı Rakka'da yaklaşık 30 bin sivil, DEAŞ'in döşediği mayınlar ve kentten kaçmanın zor olması nedeniyle mahsur kalmış durumda" ifadeleri yer aldı.

8 AYDA BİN 400 SİVİL ÖLDÜ

Terör örgütü PKK/PYD'nin rastgele saldırıları yüzünden DEAŞ'ın farklı yöntemlere başvurduğunu belirten aktivist ağı, "DEAŞ, Rakka'yı savunmak için intihar eylemlerini arttırdı. Şu ana kadar 60'dan fazla intihar saldırısı düzenledi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik harekatına 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), temmuz sonunda yaptığı açıklamada, son 8 ayda Rakka'ya düzenlen saldırılarda, 308’i çocuk, 203’i kadın, en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:33
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