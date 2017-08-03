Rakka’da büyük kriz!

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Rakka’nın kontrolünü ele geçirmeye çalışan gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Rakka ve dışındaki hasta ve yaralı sivillerin hayat kurtarıcı acil sağlık hizmetlerinden büyük ölçüde mahrum kaldıklarını belirtti.

MSF Türkiye ve Kuzey Suriye Tıbbi Koordinatörü Vanessa Cramond, “Ekibimiz 29 Temmuz’da yalnızca birkaç saat içinde, Rakka’dan kaçmaya çalışırken silahla hedef alınan 4 hastayı tedavi etti, bunların arasında 5 yaşında bir çocuk da vardı. Şehirden çıkma şansı olmayan insanların hayatından endişe duyuyoruz. Hastalar bize Rakka’da mahsur kalan çok sayıda hasta ve yaralının sağlık hizmetlerine erişiminin son derece kısıtlı ya da yok denecek düzeyde olduğunu, aynı zamanda şehirden kaçmalarının da neredeyse imkansız olduğunu aktarıyorlar” dedi. Rakka’dan kaçıp MSF tarafından tedavi edilen sınırlı sayıdaki hasta, şehirden çıkmanın tek yolunun kaçakçılar olduğunu bildirdi. Bu nedenle Cramond, acil tıbbi bakıma erişimde de büyük gecikmeler yaşandığını vurguladı.

Göğsünden şarapnelle yaralanan ve ailesinden 7 kişiyi kaybettikten sonra Rakka’dan kaçan 41 yaşındaki bir hasta, “Rakka’da hava saldırısından kurtulursanız havan ateşine yakalanıyorsunuz. Havan ateşi değilse keskin bir nişancı ya da patlayıcı madde nedeniyle ölüyorsunuz. Bir şekilde hayatta kaldıysanız açlık ve susuzlukla çevriliyorsunuz; çünkü ne gıda, ne su, ne de elektrik var” dedi. Bu hastanın annesi bir hava saldırısı sonucunda yıkılan bir binanın enkazında 15 saat kaldıktan sonra çıkarılabilmiş ve ancak o zaman temel bir tıbbi bakım görüp şehirden ayrılmıştı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda hizmet veren MSF sağlık ekipleri, Haziran ayından bu yana Rakka ve çevresindeki köylerden gelen 415 hastayı tedavi etti. Hastaların çoğu, el yapımı patlayıcı (IED), mayın, patlamamış mühimmat, şarapnel ve kurşunla yaralanmış kişilerden oluşuyor.

Rakka’nın genelinde birçok insanın köylerine dönmeye başladığı görülüyor. Ancak çatışmaların etkisi buralarda da hala etkisini gösterdiğini, köy ve kasabalarda hala birçok sayıda el yapımı patlayıcı, bubi tuzağı ve patlamamış mühimmat bulunduğunu aktaran Cramond,“Bu patlayıcı maddeler nedeniyle birçok insan normal hayatına geri dönemiyor. Örneğin, Rakka’nın kuzeyindeki Hazima’da ekiplerimiz yerel bir okulda tekrar sağlık hizmeti sunmaya başladılar. Ancak bu çalışma durduruldu, çünkü binada mayın ve bubi tuzakları olduğu tespit edildi” dedi.

MSF savaşın tüm tarafları ve müttefiklerini sivillerin korunması, sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması ve savaş yaralılarının tedavi amacıyla bulundukları yerden çıkarılması konusunda güvence sağlamaya çağırdı. MSF ayrıca, insanların güvenle evlerine dönebilmeleri ve acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan insanların gerekli tedaviyi alabilmeleri için, Suriye’nin kuzeydoğusunda mayın temizleme çalışması yapacak uluslararası kuruluşlara izin verilmesinin önemini hatırlattı.