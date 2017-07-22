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Rakka'da 8 ayda bin 400 sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), son 8 ayda Rakka'da en az bin 400 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:50
Rakka'da 8 ayda bin 400 sivil katledildi

SNHR, Kasım 2016 ve Haziran 2017 arasında koalisyon ve PKK/PYD'nin Rakka'ya DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle düzenlediği saldırılar ve taraflar arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden sivillere ve tutuklulara ilişkin bir rapor yayınladı.

Rapora göre, koalisyon ve PKK/PYD güçlerinin orantısız ve rastgele saldırılarında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Raporda, söz konusu 8 ay içerisinde, koalisyon, PKK/PYD ve DEAŞ’in saldırılarında ve çatışmalarında 308’i çocuk, 203’i kadın, en az bin 400 sivil yaşamını yitirdiği bilgisi yer aldı.

SNHR’nin raporunda, koalisyon güçlerinin Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarda 210’ı çocuk, 139’ı kadın, en az 731 sivil hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 8 ay içerisinde, Rakka’da 31’i çocuk, 31’i kadın, en az 164 sivilin ölümüne yol açtığı vurgulandı.

“Koalisyon ve SDG düzenledikleri saldırılarda siviller ve savaşçıları ayırt etmiyorlar." tespiti yapılan raporda, orantısız güç kullanımının sivil kayıpların ardındaki en önemli neden olduğunun altı çizildi.

Raporda ayrıca, "Koalisyon ve SDG'nin saldırılar öncesi uluslararası insani sözleşmelerin şart koştuğu 'saldırı öncesi sivillere uyarı' kuralına uymadığını gözlemledik." ifadesi kaydedildi.

Rakka kent merkezinin kontrolünü elinde bulunduran DEAŞ de, sivilleri hafif silahlarla tarayarak veya arazilere mayın döşeyerek 67’ı çocuk en 505 sivili öldürdü.

Raporda, DEAŞ’in kontrol ettiği bölgelerden sivil halkın çıkışlarına izin vermeyerek onları canlı kalkan olarak kullanmaya devam ettiği bildirildi. Öte yandan raporda, Rakka sakinlerinin, DEAŞ’in vahşetine ve zulmüne rağmen PKK/PYD’nin kente girmesini istemediklerine işaret edildi.

"SDG’YE SİLAH DESTEĞİ KESİLMELİ"

SNHR’nin raporunda, söz konusu süre içerisinde DEAŞ ve PKK/PYD'nin, 5'i çocuk, 5’i kadın en az 504 sivili tutukladığına da değinildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde, "SDG’ye silah desteği kesilmeli. SDG'nin kontrol ettiği bölgelerde işlediği hak ihlallerinin son bulması için baskı yapılması lazım." ifadelerine yer verildi.

Raporda, koalisyonun sivil merkezlere yönelik en az 73 saldırı düzenlediğine işaret edilirken, PKK/PYD'nin 6, IŞİD’in ise 11 defa sivil merkezlerini hedef aldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:50
  1. rakka
  2. deaş
  3. SDG
  4. Suriye Demokratik Güçleri
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