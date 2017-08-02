Rakka'da 481 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kent merkezine düzenlenen kara ve hava saldırılarında temmuz ayında 481 sivilin öldüğü bildirildi.



"Rakka sessizce katlediliyor" isimli DEAŞ ve PKK/PYD karşıtı yerel aktivist ağı, sosyal medya hesabında, geçen ay içinde Rakka'da toplam 481 sivilin öldüğünü duyurdu.

Buna göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, 633 hava saldırısında, 189 sivilin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Rusya'nın 440 hava saldırısında 126 sivilin öldüğü ifade edilirken, terör örgütü PKK/PYD'nin topçu ateşinde de 121 sivilin öldüğü aktarıldı.

DEAŞ'in saldırılarında ise 36 kişinin öldüğü, kimliği belirsiz kişilerin saldırılarında da 9 sivil yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik harekatın 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), temmuz sonunda yaptığı açıklamada, son 8 ayda Rakka'ya düzenlen saldırılarda, 308’i çocuk, 203’i kadın, en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA