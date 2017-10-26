Rakka teröre teslim! Şehri yağmalıyorlar
Rakka'yı ele geçiren YPG'nin sivillerin evlerini yağmaladıkları, çaldıkları eşyaları Ayn İsa ve Resülayn beldelerinde sattıkları ortaya çıktı.26 Ekim 2017 Perşembe 12:52
Terör örgütü YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri, 6 Haziran'da başlattığı ABD destekli operasyonla 17 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ı, Rakka'dan çıkarmıştı.
AA muhabirinin kente girerek çektiği görüntülerde, Rakka'nın tamamına yakınının harabeye döndüğü gözlendi. Caddelerin iki tarafındaki binaların tamamen yıkıldığı, araçların enkazların altında kaldığı görüldü.
Şiddetli saldırılar nedeniyle kepenkleri kapalı dükkanların çatılarının çöktüğü, kepenekleri kırılarak açılmış olanların da içlerinin boş olduğu görüntülere yansıdı. AA muhabirine bilgi veren yerel sakinler, YPG'li teröristlerin dükkanları ve evleri yağmaladığını, çaldıkları eşyaları örgüt kontrolündeki Ayn İsa ve Resülayn beldelerinde sattıklarını söyledi.
Rakkalı sakinler, çatışmalardan kaçan Sabahiye mahallesi halkının iki gün önce evlerine dönmek istediğini, ancak mahalleyi yağmalamakla meşgul olan PKK/PYD'li teröristlerce engellendiklerini anlattı.
"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağı, ABD ile PKK/PYD'nin saldırıları süresince iki bine yakın sivilin öldüğünü, 450 binden fazlasının göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Ağ, kentin yüzde 90'ının yerle bir edildiğini bildirmişti.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Osman6 sa önce Arab kurt nfretini artirmak icin Bilincli yaptriiliyor.Ayni seyi fox tv de yayinlanan savasci" dizisinde de yapiyorlar. Tekrar Osmanlı Devleti 20996 sa önce Türkiye'de beklemeye izlemeye devam etsin Salih7 sa önce Kobanide hiç rahatsız olmuyordunuz sivillerin ölümünden, başının kesilmesinden, evinin yağmalanmasından. Ve oradakiler sizden daha iyi Müslüman ilken!! Ali8 sa önce Gerçek hayırdır, alttan altan PKK propagandası mı yapıyorsun? Kim hangi 10 tane şehri nerede yakmış? Açık açık konuş, şaibeli yorumlar yapma. Suriyeden söz ediyorsan kim olduğunu dünya alem biliyor bir tek pkk teröristleri ve sempatizanları bilmiyor. Battal8 sa önce Ne o zorunami gitti yoksa sendemi rakkadasin niye yalan olsun biz azeze girdik bir tek yagma haberi geldimi hirsizlik sizin ikinci tabiatiniz amerikali hirsizlarla nasilda cabuk kaynastiginizin sebebi bu ayni meslek olsa gerek Gercek9 sa önce Kurdlerin on tane sehrini yakip yikan binlerce kadin cocuk oldurenler sizce ne oluyor.Yakip yikilan evlerin esyalarini yagmallayan malina mulkune el koyanlardir terorist.Ypg talan yapiyor haberi yalandir zaten yaptiginiz butun haberler saraydaki diktatore hirsiza yalakalik yapmaktir Rabia Zafer 9 sa önce ÇapulculardanBaşka Ne Beklenir. toprak9 sa önce Bu yapılanlaricin kim sesiçıkıyornerde insanhaklarınısavunanlarbu zulmüapanlar kürtteröristlerdegilmiZülümedenlayıkınıbulacakyakındır Hanzo10 sa önce Şu papazın hıristiyan terröristleri ypg yi temizler temizlemez apo yu sallandırmak gerek. Misafir 10 sa önce Allah müstahaklarını versin,