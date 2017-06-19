Rakka operasyonutiyatroya döndü

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Bölgedeki terör örgütlerini kullanan ABD’nin YPG’ye verdiği destek ile 15 gün önce başlayan Rakka operasyonu tiyatroya döndü. Rakka’nın batısında bulunan stratejik 17. tümen askeri üssü, son bir ay içinde ikinci defa el değiştirerek DAEŞ’in eline geçti. Daha önce “Rakka operasyonu ile YPG kahraman ilan edilerek, dünyaya sempatik gösterilmesi amaçlanıyor” yorumlarına neden olan operasyon ABD’nin bölgeye yığdığı yüzlerce TIR dolusu silah ile devam ediyor.

SİLAHLARIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Suriye’de oynanan oyunda önemli bir maşa konumunda olan terör örgütü PKK’nın, Suriye’deki uzantısı YPG, ABD destekli Rakka operasyonuna başladı. Azda olsa Kürt nüfus barındıran Münbiç’ten 3 kat daha büyük olması YPG’nin işini zorlaştırıyor. Daha önce 1 ayda biteceği söylenen Münbiç operasyonunun 2,5 ay sürmesi ve yaklaşık bin IŞİD’linin operasyona katılan 10 bin YPG’liye, önemli oranda zayiat verdirmesi neticesinde, YPG’ye ABD tarafından yeni silahlar verilmişti. Operasyonun başladığı günden bu yana terör örgütü YPG’ye yüzlerce TIR’ı aşan silah yardımı yapan ABD’nin ise geçtiğimiz günlerde daha önce terör örgütlerine verdiği silahların akıbetini bilmediği ortaya çıkmıştı.

Terör örgütü YPG’nin Rakka harekatı sürerken bölgede çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Rakka’nın batısında bulunan stratejik 17. tümen askeri üssü, bir ay içinde ikinci defa DAEŞ tarafından geri alındı. YPG ile DAEŞ arasında üssün kontrolü için karşılıklı tiyatro sürerken, DAEŞ’in önümüzdeki günlerde üsten geri çekilmesi bekleniyor.

AMAÇ YPG’Yİ KAHRAMAN YAPMAK

Suriye’de 7 yıldır süren savaşın başından beri küresel güçler tarafından desteklenen ve bölgede kukla bir devlet kurabilmesi için verilmedik destek bırakılmayan terör örgütleri PYD ve YPG’nin, “Rakka operasyonu” adı altında oynanan tiyatrodan sonra kahraman ilan edilerek, dünyaya sempatik gösterilmesi amaçlanıyor.