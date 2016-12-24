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Rakitsky an meselesi

Babel'le el sıkışan Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in 27 yaşındaki stoperinde de sona geldi. Siyah-beyazlılar, Rakitsky'nin menajeriyle aradaki ufak pürüzleri çözmeye çalışıyor. Oyuncu, ilk etapta 2 milyon euroya yarım sezon kiralanacak. Ardından 6 milyon euro daha verilip bonservisi alınacak.

Rakitsky an meselesi
Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:29
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Hem Süper Lig'de hem de Avrupa macerasına devam edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde başarıyı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına kadrosunu güçlendirerek girmek istiyor. Deportivo'da forma giyen Ryan Babel'le el sıkışarak kanatlara takviye yapan Beşiktaş yönetimi, şimdi de gözünü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in stoperi Yaroslav Rakistky'ye çevirdi.

27 yaşındaki oyuncu için görüşmeleri başkan Fikret Orman'ın bizzat yürüttüğü belirtildi. Oyuncuyu ve kulübünü ikna eden siyah-beyazlıların menajeriyle arada kalan ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı ifade edildi. Rakitsky'nin, sahada çok yönlü görev alabilmesi nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in de transfere olumlu baktığı ifade edildi.

Ödeme planı bile hazır

Ukraynayı oyuncunun transferinde atılacak adımlar ve ödeme planının bile belli olduğu öğrenildi. UEFA Finansal Fair-Play yaptırımları nedeniyle bu dönemde bonservis bedeli ödeyemeyecek olan siyah-beyazlılar, Rakitsky'yi ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katacak. Kiralama bedeli olarak Shakhtar Donetsk'e 2 milyon euro verilecek. Sezon sonunda ise 6 milyon euro daha verilerek oyuncu bonservisiyle birlikte kadroya katılacak. Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'a toplam maliyetinin 8 milyon euroyu bulacağı bildirildi.

Başakşehirliler hayran kaldı
Rakitsky, sezon başında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Başakşehir'i kupadan eledikleri maçlarda temsilcimize karşı forma giymişti. Yalçın Ayhan ve Uğur Uçar gibi isimlerin, yakın çevrelerine, Rakitsky için "Kaliteli bir savunmacı. Türkiye'de sadece stoper değil, ön libero bile oynar. Hücumcular için büyük sıkıntı" dediği öğrenildi.

Shakhtar'la 11 kupası var
27 yaşındaki Rakitsky, Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıktı. 12'si Ukrayna Premier Lig olmak üzere 5 UEFA Avrupa Ligi, 1 Ukrayna Kupası, 1'de Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giydi. Rakitsky, Shakhtar'la 5 Ukrayna Süper Ligi şampiyonluğu, 4 Ukrayna Süper Kupası, 2 Ukrayna Kupası'nı kazandı.

 
EtiketlerBeşiktaşTürkiyeBaşakşehirAvrupaUkraynaShakhtar DonetskŞenol GüneşFikret Orman
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