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Rakipler tecrübelerini paylaştı

Türkiye telekomünikasyon sektörü, daha önce benzerine rastlanmayan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:18
Rakipler tecrübelerini paylaştı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VAKTİ

Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell, Türk Telekom CEO’su Paul Doany’i ağırladı. Kendi alanında önemli işlere imza atmış, vizyoner ve örnek kişiliğiyle öne çıkan Paul Doany, Turkcell çalışanlarıyla buluştuğu oturumda sektör deneyimlerini, başarılı liderlik yolculuğunu ve dijital dönüşüme duyduğu heyecanı paylaştı.

İKİ ÖNEMLİ ŞİRKETİZ

Konuşmasında “Biz birer rakip olabiliriz ama aynı zamanda Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknolojileri üreten iki önemli şirketiz” diyen Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO’su Paul Doany’e bir de teşekkür plaketi verdi.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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