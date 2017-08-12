Rakipler ister, Beşiktaş yarı fiyatına alır

Sadece rakiplerinin talip olduğu oyuncuları almakla kalmadı, üstüne üstlük bir de ezeli rakiplerinin teklif ettiği rakamların 2 veya 3’te birine transferleri bitirdi.

Negredo: Gomis’ten önce Galatasaray, İspanyol golcünün kapısını çaldı. 6 milyon euro bonservis teklif etti. Valencia kabul etti. Negredo kabul etmedi. İspanyol, Beşiktaş’ı da önce reddetti. Siyah-beyazlılar ise Valencia’ya “2.5 milyon euro bonservis verelim. Siz de FFP kotasından kurtulun” dedi. Negredo’yu ikna işi bile Valencia’ya kaldı. Beşiktaş kısa sürede 3.5 milyon euro kar etti.

Lens: Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Lens, Fenerbahçe’ye gitmek için 4.2 istedi. Fenerbahçe 2.7 önerdi. Lens ise Şampiyonlar Ligi ve dolu tribünler yüzünden siyah-beyazlı formayı giymeyi tercih etti. Hem de 2.2 milyon euro’ya.

Pepe: Galatasaray da istedi. Fenerbahçe de istedi.PSG bile talip oldu. İkna eden ise Quaresma ve Şampiyonla Ligi ile Beşiktaş seyircisi oldu.

Gary Medel: Geçen sezon Galatasaray’ı reddetti. Bu sezon Trabzonspor 5 milyon euro önerdi. Medel ise 2.5 milyon euro’luk bonservis bedeline Beşiktaşlı oldu.