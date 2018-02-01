Rakam yükseldi! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı
Operasyon hakkında konuşan bir askeri yetkili, TSK’nın beklenenin üstünde bir hızla ve üstün başarıyla harekâtı sürdürdüğünü söyledi. Yetkili, Mehmetçik’in Afrin’i hilal harekâtıyla kuşattığını ifade etti. TSK, son yaptığı açıklamayla, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 811'e yükseldiğini duyurdu.01 Şubat 2018 Perşembe 22:24
TSK, son açıklamadan bu yana 21 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 811'e yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edildiği belirtildi.