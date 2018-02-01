Rakam yükseldi! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı

TSK, son açıklamadan bu yana 21 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 811'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edildiği belirtildi.