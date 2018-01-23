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Rakam sembolik ticaret büyük

Hong Kong'un taşımacılık firması PAL Express şirketinin yüzde 15'lik hissesinin, ek protokol kapsamında sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığı PTT AŞ'ye devretti.

23 Ocak 2018 Salı 09:10
Rakam sembolik ticaret büyük

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hong Kong'un taşımacılık firması PAL Express şirketinin yüzde 15'lik hissesinin, 24 Ekim 2017'de imzalanan ek protokol kapsamında sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığı PTT AŞ'ye devredildiğini belirtti.

Arslan, “Bu anlaşmayla PTT, Türkiye’de e-ticarette taşımacılık hub’ı (merkez) haline gelmiş olacak” dedi. Dün yapılan imza töreninde Türk Hava Yolları (THY) ile dünyadaki yaygın hizmet ağını arkasına alacak şekilde işbirliği yapıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Hong Konglu taşımacılık firması PAL Express ile geçen yıl satış acenteliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında PAL Express ve THY aracılığı ile Uzakdoğu'dan gerek ülkemiz gerekse diğer ülkeler adına toplanan tüm elektronik ticaret gönderilerinin en hızlı ve uygun şartlarda taşınması sağlandı. Bu hizmet sayesinde 2016 ve 2017 yıllarında toplam 4 milyon 831 bin 729 kilogram gönderinin ülkemize kabulü ve üçüncü ülkelere transit geçişi gerçekleşti. Bu taşımalar bu yıl hizmete alacağımız İstanbul Yeni Havalimanı ile katlanarak artacak. Toplamda 133 milyon 839 bin 884 lira ciro elde edildi. Buradan elde edilen kâr ise 14 milyon liranın üzerinde.” Arslan, bu ortaklık sayesinde PTT’nin uluslararası e-ticaret gönderilerinin taşınması ve tesliminde 67 ülke arasında 7'nci sıraya yükseldiğini dile getirerek “Bu ortaklığı bir adım daha ileriye taşıyoruz. PTT, PAL Express'in kabiliyetlerinden yararlanarak, Uzakdoğu'da ve dünyada daha farklı ve önemli işler yapabilir hale gelecek.”

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:10
  1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
  2. Hong Kong
  3. imza
  4. e-ticaret
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