Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat ettiler

28 yaşındaki hamile Lexi Royer’ın rahminde ameliyat gerçekleştirildi. 24 haftalık bebeğin omuriliğindeki problem genç kadının rahmi dışarı çıkarılarak ameliyat edildi.

Ultrason tetkiklerinde Lexi Royer’ın bebeğinde, 'spina bifida' olarak adlandırılan ve 'ayrık' ya da 'açık omurga' olarak bilinen bir rahatsızlık saptandı. Bu rahatsızlığın bebeği tekerlekli sandalyeye mahkum edecek ve hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyeceği doktorlar tarafından belirtildi. Bu gelişmenin ardından ise bebeğe anne karnında müdahale kararı alındı.

RAHMİ DIŞARI ÇIKARILDI

Geçen ay gerçekleştirilen ameliyatta anne adayı Lexi Royer’ın rahmi tamamen dışarı çıkarıldı. Ameliyata alındığında 24 hafta 2 günlük olan bebek, yaklaşık 900 gram ağırlığındaydı.

ABD’nin California eyaletinde yaşayan ve hayatını kuaförlük yaparak sürdüren Lexi Royer’ın rahmindeki fetüse yapılan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Fetüsün omuriliğindeki hasarın ise rahim kesilmeden gerçekleştirildiği açıklandı. Operasyon sırasında rahmi tamamen dışarıya çıkarılan genç kadının, ameliyatın ardından rahmi geri yerleştirildi. Lexi Royer’ın, yılın başlarında sağlıklı bir doğum gerçekleştirmesi bekleniyor.

NEDENİ FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ

Lexi Royer’ın bebeğinin yaşadığı sorun, her yüz binde bir bebekten 24’ünde görülüyor. Nedeni ise folik asit eksikliği. Spina bifida sendromuna sahip bebeklerde doğum sonrası müdahalelerin geç olduğu biliniyor.

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