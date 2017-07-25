Rahmetle anıyoruz!

DEB Partisince, Ahmet'in Gümülcine'de Kahveci Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Edirne Valisi Günay Özdemir, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Avrupa Hür İttifakı EFA Partisi yetkilileri, Yunanistan Makedon Azınlığı temsilcisi Yorgos Papadakis, Yunanistan Müslümanlar Birliği Başkanı Naim Elgadur, Bulgaristan DOST Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Aliçavuş, Batı Trakyalılar Derneği temsilcileri ile Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı katıldı.

Merhum Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet’in yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk'ün de katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, Ahmet'in yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapıldı ve dua edildi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yıldız törende yaptığı konuşmada, Ahmet'in yaşamının Türk diplomasisi için adeta ders niteliğinde olduğunu belirterek, "Biz Türk diplomatlar için merhum Sadık'ı özel kılan şey, azınlığın davasını, hakkını, hukukunu uluslararası alana taşıma gayretidir. Bu nokta çok önemli. Çünkü biz, azınlık olarak yaşamayı, diaspora olarak yaşamayı geçen yüzyılda öğrenmeye başladık. Şimdi, bununla nasıl baş edeceğimizi, kendimizi nasıl anlatacağımızın yollarını buluyoruz." dedi.

Yıldız, dış ülkelerdeki Türk azınlık toplumlarının mücadelelerinin hiçbir zaman ayrılıkçı anlayışa dayandırılmadığını, sadece haklar için mücadele edildiğini söyledi.

Bunun Yunanistan için özellikle geçerli olduğunu vurgulayan Yıldız, Yunanistan'a bakışlarının komşuluk ilişkisine dayandığını belirterek azınlık okullarının, müftülüklerin durumu göz önünde bulundurulduğunda bu komşuluk ilişkisine yakışmayan durumlara şahit olunduğunu dile getirdi.

Yıldız, azınlık meselelerinin yanı sıra iki ülke arasında iyi komşuluğa uymayan, ya da sorunları çözme gayretiyle bağdaşmayan başka durumların da mevcut olduğunu belirterek Türkiye ve Yunanistan’ın iki komşu ülke olmasına karşın, 60 yıldır cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gerçekleşmediğine dikkati çekti.

Yıldız şöyle devam etti:

"Böyle iki komşu düşünün ki, coğrafyası beraber, geleceği beraber ve Avrupa Birliği’nde beraber olmak isteyen iki komşu, ama 60 yıldır cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret yapılmamış. Uzun bir süredir başbakan düzeyinde de ziyaret olmamış. İnşallah Türk diplomasisi olarak biz bunları çözmeye gayret ediyoruz. Türkiye, biliyorsunuz, son dönemde, özellikle Rum azınlıkla ilgili Lozan’ın ötesinde atılımlar yaptı, açılımlar gerçekleştirdi. Böyle durumlarda karşılık beklemek olmaz. İlla ki karşılık gerekmez, ama Yunanistan’dan da adım atmasını bekliyoruz."

BBP Genel Başkanı Destici de, 24 Temmuz'un Türkler için önemli bir gün olduğunu belirterek, "24 Temmuz Türk dünyası için büyük bir kaybın yaşandığı, Batı Trakya Türklüğünün efsane lideri Sadık Ahmet’in şehadet yıl dönümü. Ama öbür taraftan da Anadolu’dan buraya gelen Türk varlığını tescil eden Lozan Antlaşması'nın imzalandığı tarihi bir gün." ifadelerini kullandı.

Ahmet'in, BBP’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kadim bir dostu olduğunu belirten Destici, “Sadık Ahmet’i unutmadık, unutturmayacağız. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun geride bıraktığı dava arkadaşları olarak şunu biliniz ki, kanımızla, canımızla her zaman sizin yanınızdayız.” diye konuştu.

Törenden sonra DEB’in Gümülcine’deki merkez binasında Ahmet için mevlit okutuldu.