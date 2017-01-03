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Rahim sarkması nedir?

Genital bölge organları, bulundukları yerde kendilerini sabit tutan bağlar nedeniyle sınırlı hareket yeteneğine sahiptirler. Yaş ilerlemesi, doğum sayısı sebeplerle bağlar işlevlerini kaybedebilirler. Bağların gevşemesiyle genital organların vajina içine sarkması olağandır.

Rahim sarkmasının nedenleri nelerdir?

- Çok sayıda doğum yapmak

- Normal doğum yapmak

- İri bebek doğurmak

- İlerlemiş yaş

- Şişmanlık

- Ağır yük kaldırmak

- Sürekli öksürmek

- Kabızlık

- Fazla ıkınma

Rahim sarkması belirtileri nelerdir?

Belirtiler kişinin rahatsızlık derecesine göre değişebilmektedir. Yeni başlayan bir sarkma probleminde herhangi bir belirti görülmeyebilir. Başlıca belirtiler şunlardır:

- İdrar ve gaz kaçırma

- Sık idrara çıkma

- Cinsel ilişki sırasında acı

- Vajinadan bir parçanın sarkması

- Kasık, bel ve sırt ağrısı

- İdrar yaparken yanma

- Cinsel isteksizlik

- Kabızlık

Rahim sarkması nasıl tedavi edilir?

Rahim sarkması tedavisi, hastaya göre değişim göstermektedir. Kadının yaşı, çocuk sahibi olmak isteyip istemediği, hastalık derecesi, tedavinin şeklini değiştirir. Problem yeni başlamış olan kişilerde, kegel egzersizleri olarak adlandırılan yöntemle sarkma durumu kısmen de olsa durdurulabilir. İleri rahim sarkması durumunda cerrahi operasyon kaçınılmaz hale gelir.

Rahim sarkması nasıl önlenir?

Rahim sarkması probleminin ortaya çıkmasını önlemek pek mümkün bir olanak değildir. Fakat buna karşın hayatınızdaki risk faktörlerini azaltmanız mümkündür.

- Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- Sağlıklı beslenilmeli

- Aşırı kilo alınmamalı

- Düzenli olarak egzersiz yapılmalı

Rahim sarkması tedavi edilmezse ne olur?

Rahim sarkması tedavi edilmediği takdirde oturmada sıkıntı, sarkan bölgede yara, ve rahim kanseri oluşabilir.