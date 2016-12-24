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Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?

Çok eşli ilişki, cinsel temasın 20 yaşından önce başlaması, enfeksiyonlar, çok fazla doğum yapmak, sigara içmek, A-C vitamini eksikliği, erkek eşin sünnetli olmaması ve bağışıklık sisteminin zayıf olması gibi durumlar rahim ağzı kanserine yol açmaktadır.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 12:04
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Rahim ağzı kanserinin görülme sıklığı nedir?

Rahim ağzı kanseri genellikle 35-55 yaş arası kadınlarda görülür. Dünya üzerinde her yıl 500.000 kadın bu hastalığa yakalanmakta ve yarısı ölmektedir. 

Rahim ağzı kanserinin Türkiye'de görülme sıklığı nedir?

Rahim ağzı kanseri, Türkiye'de en sık görülen 8. kanser türüdür.

Rahim ağzı kanseri tedavi edilebilir mi?

Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Smear/Pap-smear testiyle yapılan tarama sayesinde erken tanı ve etkin bir tedavi mümkündür.

Rahim ağzı kanserinden nasıl korunulur?

HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsüne karşı aşı olunması gerekir.

Smear testi: Düzenli olarak smear testi yaptırmak rahim ağzı kanserinin erken teşhisi ve tam olarak tedavi edilebilmesi için son derece önemlidir.

Güvenli cinsel ilişki: Cinsel yolla bulaşan HPV virüsünden korunmak için mutlaka prezervatif kullanılmalıdır.

Sigarayı bırakın: Yapılan araştırmalarda sigara kullanan kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?

Rahim ağzı kanserinin erken evrelerinde genellikle bir bulguya rastlanılmamaktadır. Bu hastalık oldukça yavaş gelişir. Rahatsızlığın ilk bulguları ise şunlardır:

- Sulu, pembe, soluk ve devamlı olan vajinal akıntı

- Adet arası kanama

- Cinsel ilişki sonrası kanama

- Menopoz sonrası kanama

- Uzun süren adet dönemleri

İleri vakalarda ise şu belirtiler görülmektedir:

- Sırt ağrısı

- Kemik ağrısı ve kırıklar

- Yorgunluk ve bitkinlik

- Vajinadan idrar ve dışkı kaçması

- Bacak ağrısı

- İştah kaybı

- Pelvik ağrı

- Şişmiş ayaklar

- Kilo kaybı

Rahim ağzı kanserinin nedenleri nelerdir?

- Çok eşli ilişki

- Cinsel temasın 20 yaşından önce başlaması

- Viral ve bakteriyal enfeksiyonlar

- Çok fazla doğum yapmak

- Sosyoekonomik düzeyin düşük olması

- Sigara içmek

- A ve C vitamini eksikliği

- Erkek eşin sünnetli olmaması

- Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Rahim ağzı kanserinin tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

- Lazer

- Kriyocerrahi (oluşumu dondurma)

- LEEP (elektrocerrahi eksizyon yöntemi)

- Rahim ağzından lezyonlu bölgenin kesilip çıkarılması

- Konizasyon (koni şeklinde doku parçasının alınması)

- Histerektomi (kadın üreme organlarının alınması)

- Radyoterapi (ışın tedavisi)

- Kemoterapi (antikanser ilaç tedavisi)

 

 
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