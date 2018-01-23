Rahibeye başörtünü çıkart diyebilir mi?

Geçtiğimiz hafta İtalya’da yaşanan İslam düşmanlığı hâlâ gündemdeki yerini koruyor... Dünyanın birçok yerinden gelen yoğun tepkiler üzerine ırkçı İtalyan hakim geri adım atmak zorunda kalırken Faslı stajyer avukat Esma Belfakir, hâlâ olayın şokunu yaşadığını söyledi.



İtalya’nın Bologna kentinde başörtüsü taktığı için hakim Giancarlo Mozzarelli tarafından mahkeme salonundan çıkarılan stajyer avukat Esma Belfakir, hukukun dini özgürlükleri koruması gerektiğini vurgulayarak “Davaya müdahil olan diğer avukatlarla mahkeme salonuna girdim. Hakim ‘Şunu çıkarır mısın?’ diye konuşmaya başladı. Başörtüsü kelimesini bile kullanmadı, hatta yüzüme bile bakmıyordu. Birinin montunu falan çıkarmasını istediğini sandım. Bana böyle bir şey demiş olabileceğini hayal bile edemedim. Hakime bakınca durumu anladım. Sinirlendim ve hakimin cümlesini ‘Başörtümü mü?’ diye kestim” dedi. Hakimin kendisine “Evet, mahkeme salonunda kalmak istiyorsan onu çıkartmak zorundasın” dediğini belirten Belfakir, “Başörtümü çıkarmayacağım, dışarı çıkıyorum” diye karşılık verdiğini kaydetti.



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Belfakir, “Ben kapıdan çıkarken hakimin salondakilere ‘Evet, bu kültürümüz ve geleneklerimize saygıyla alakalı’ dediğini duydum. Bir hakimin ‘kültür ve gelenek’ adına bunu yaptığını duymak çok kötüydü. Ben orada sadece işimi öğrenmek için, hukukun nasıl uygulanması gerektiğini görmek için bulunuyordum, dinim nedeniyle aşağılanmak için değil” dedi.



Sosyal medyada kendisine destek verenlerden bazılarının “Bu durumda rahibelerin de salona alınmaması gerektiği” şeklindeki yorumu hatırlatan Esma Belfakir, “Eminim ki bir rahibeden örtüsünü çıkarmasını asla istemezdi. Çünkü rahibelere bunu söyleyemezdi. Rahibeler onun kültürünü aşağılamıyor” ifadesini kullanırken bu zihniyetle savaşmak gerektiğini söyledi.



İtalya’dan, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden insanların kendisine dayanışma mesajları göndermesini nasıl karşıladığının sorulması üzerine Belfakir, bu olay nedeniyle hâlâ çok kızgın olduğunu ama dünyanın her yerinden hayal bile edemeyeceği kadar destek gördüğünü belirtti.