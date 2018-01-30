Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rafine mısır unu almayın

Mısır unu kurutulmuş mısır tanelerinin ezilmesiyle elde edilir. Eğer mısır taneciklerinin tamamını içeriyor ise "Tam Mısır Unu" adını alır.

30 Ocak 2018 Salı 13:36
Rafine mısır unu almayın

İşlenmiş olan mısır unlarına ise rafine mısır unu denir. Rafine mısır unlarında mısır taneciklerinin tamamı yoktur. Bu sebeple besleyicilik bakımından tam mısır unu, rafine mısır ununa göre daha besleyicidir. Zaten hep tavsiye ediyoruz; yağdan una, hiçbir gıda ürününün "rafine" olanını almayın. 

FAYDALARI

Mısırın içerisinde yüksek miktarda karbonhidrat bulunur. Bu da vücuda enerji sağlamada önemli bir besin olmasını sağlar.
A ve B2 vitaminleri ile protein, kalsiyum, fosfor ve demir mineralleri bakımından zengindir.

Lifli bir gıda olan mısır bu özelliği sayesinde kan şekerini dengeler. Ayrıca kabızlığı önler. Lifli olması aynı zamanda koroner kalp hastalıklarını da önler.

Doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Doymamış yağ asitleri kolesterolü dengelemede yardımcı olur. Aynı zamanda kalp ve damar dostudur.

Bir küçük ayrıntı mısır unu buğday unundan daha lezzetlidir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 13:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Biz.Biz.1 sa önce
    S.a. almayin demeyin.Saglik bakanliğini goreve davet edip yasaklansin...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hükümetten sert açıklama: Bu açıklama hainliktir
  1. Hükümetten sert açıklama: Bu açıklama..
  2. Protokol imzalandı! Öğretim elamanı...
  3. ÖSO'dan MHP'ye selam!
  4. Reyhanlı'ya roket düştü
  5. Meteoroloji uyardı: Aman dikkat!
  6. Teröristleri kurtarmak BBC'ye düştü!..
  7. Uluslararası çete çökertildi! Lideri..
  8. AK Partili belediye başkanı istifa etti!
  9. 2018'de ödenecek kentsel dönüşüm kira..
  10. 60 kripto isim için gözaltı kararı
  11. Tam 13 yıl oldu! Hâlâ eşek gibi..
  12. Suriye sınırında dikkat çeken pankart:..
  13. AB'den ABD'ye uyarı: Karşılık vermeye..
  14. ABD'nin en çok korktuğu ülke belli oldu!
  15. Afrin'de Mehmetçik'e hain tuzak!
  16. Yunan bakan rezil oldu! Yalanı ortaya..
  17. Erdoğan'dan ABD'ye sert cevap: Kim..
  18. YPG'den komik açıklama! Burseya..
  19. TSK'dan flaş açıklama: Kullanılan..
  20. Kabak çekirdeği mutluluk
Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
Çekilin, yoksa vururuz!
Çekilin, yoksa vururuz!