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''Radikal İslamcı terör tehlikesi en üst seviyede''

Avrupa polis teşkilatı Başkanı, 'radikal İslamcıların' Avrupa’da yeni saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunarak islamofobi ve ırakçılığa devam etti.

27 Haziran 2017 Salı 16:12
''Radikal İslamcı terör tehlikesi en üst seviyede''

EUROPOL Başkanı Rob Wainwright, Alman gazetesi Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte Avrupa'da yeni terör saldırılarının düzenlenebileceğini belirterek "Terör tehlikesi son 20 yılın en üst seviyesinde" dedi.

Wainwright, "Bu tehdidin arttığı yönünde sinyaller alıyoruz" ifadesini kullandı"Sadece geçen yıl 718 kişinin cihatçılarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığına" işaret eden EUROPOL Başkanı "Bu çok yüksek bir rakam ve bu rakam İslamcı toplumun bazı kesimlerinin nasıl radikalleştiğini gösteriyor" dedi.

Wainwright, Hamburg'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak "G20 zirvesinin teröristler için diğer önemli buluşmalar gibi potansiyel hedef teşkil ettiğini" söyledi.

EUROPOL Başkanı Wainwright Brüksel, "Paris ve Londra'daki saldırılar ışığında her Avrupa ülkesinde hızlı harekete geçebilecek terörle mücadele güçleri olması gerektiğini" belirtti. Londra'da polis haziran ayı başında kendisine gelen ilk telefon sonrasında sekiz dakika içinde saldırganı öldürmüştü.

Wainwright, "Bu her yerde sahip olmamız gereken standart" diye konuştu. EUROPOL Başkanı, "terör şüphelilerini internette daha iyi gözetleyebilme olanağına sahip olmaları gerektiğini" belirterek "Çünkü iletişim kanalları internete geçti, polis de teröristleri gözetleyebilme olanaklarının büyük bir bölümünü kaybetti. Bu değişmek zorunda" dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:12
  1. EUROPOL
  2. Rob Wainwright
  3. Hamburg
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